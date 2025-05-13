Reuters: Идея Трампа присоединиться к переговорам в Стамбуле вызвала шквал дипломатической активности 4 13.05.2025, 10:37

4,958

Госсекретарь Марко Рубио провел разговоры с европейскими коллегами.

Предложение президента США Дональда Трампа присоединиться к переговорам между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая вызвало шквал дипломатических взаимодействий между разными странами - от Европы до Ближнего Востока, пишет Reuters.

Как напоминает издание, в воскресенье лидер России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной, Зеленский ответил, что приедет, но Путин должен присутствовать лично. Затем в понедельник Трамп, который на этой неделе должен посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, предложил присоединиться к переговорам.

«У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы прилететь туда. Я думаю, есть такая возможность, если я буду думать, что все может произойти, но мы должны это сделать», - сказал он.

После предложения Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил «путь к прекращению огня» в Украине с европейскими коллегами, среди которых были министры иностранных дел Великобритании и Франции, а также глава внешнеполитического ведомства ЕС. В разговоре также участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Кремль также неоднократно благодарил Китай, а также Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар за помощь в посредничестве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com