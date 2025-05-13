Победа в бункер не придет Владимир Халип

13.05.2025, 11:02

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Владимир Халип

Надо же было такому случиться 9 мая.

Так гордились спокойствием и тишиной. Где-то там, в стороне, грохочет война. Полыхают пожары. Рассыпаются в руины дома. Гибнут взрослые и дети. А в Москве никаких проблем. Тут большой праздник. Ликование и новый всплеск необузданной радости. Это же не шутка – кончилась война. Нет, не эта, которая СВО. А та, от последнего дня которой уже минуло восемьдесят лет.

Совсем другие нынче времена. Работают супермаркеты на износ. Рестораны не могут вместить гостей.И полный порядок вокруг. В парадных расчетах по Красной площади проходят войска. Мимо трибун, на которых дорогие гости из стран далеких и близких. Друзья и братья. И вождь на трибуне. Времена, конечно, крутые, но ему совсем не страшно. Рядом товарищ Си. Самое надежное прикрытие. Только вот пламенный товарищ Мадуро молитвенно сложил руки и украдкой поглядывает в небо. Это он зря. Никакой дрон сюда не прилетит. И даже Матиас Руст не пробьется. Потому что учтены минувшие уроки. И бдительность зашкаливает.

Только что это, где это?.. Вроде рвануло что-то. Пакостно и нагло. Никак граната? Однако не здесь, в местах сакральных, а в Подмосковье. Точнее, в Лосино-Петровском. Стражи порядка мгновенно были на месте. Оказалось, ничего особенного – бытовуха. Два мужика собрались в домашней обстановке. С женами и детьми. Чтобы отметить День победы, как полагается. Взяли, понятное дело. И вышли на лестничную площадку, будто приспело им покурить. А к тому же у одного из них при себе была граната. На всякий случай. Ничего тут особенного нет. Сколько такого добра уже гуляет по стране, а сколько еще будет, когда все закончится! Только выяснилось, что с гранатой что-то не так. Но мужики не лохи. Попытались разобраться. И тут она рванула.

Однако вождю о происшествии едва ли доложили. Это локальный эпизод. А он – стратег. У него совсем иной круг забот и замыслов. Он занят был высокими гостями. Советовался и решал стратегические проблемы с товарищем Си. И там, похоже, что-то у них случилось. На уровне межгосударственных и, возможно даже, глобальных интересов. Не случайно же назначили для журналистов пресс-конференцию, а потом о них вроде бы совсем забыли. И вот тогда случилось нечто невероятное.

Во втором часу 11 мая перед ними появился вдохновитель и организатор всех этих праздничных чудес. Журналистов предупредили строго, что никакой пресс-конференции не будет. А потому никаких вопросов правителю не задавать. Будет только краткое сообщение. Все насторожились: как это понимать? Узнал он что-то о взрыве в Подмосковье? Или возмущен до крайности тем, что случилось на праздничном параде далеко от Москвы – в Хабаровске? Там вообще какая-то фантасмагория. Тоже праздновали масштабно. И выехала на городскую площадь этакая агитплатформа. Грузовик с откинутыми бортами. В этом уже сценическом вроде бы кузове воздвигнут был каким-то умельцем знакомый всем архитектурный объект. Ни много ни мало – Спасская башня. А при ней вдобавок стояла еще и девушка в гимнастерке и солдатской пилотке.

Скупая съемка всплеска народной радости и всеобщего ликования не зафиксировала. А вот гениальность руководящего замысла донесла без потерь. Кремлевская башня вдруг зацепилась звездой за протянутую над площадью гирлянду с флажками. Башня ужасающе наклонилась. А потом вместе с девушкой, попытавшейся ее удержать, рухнула на асфальт. Адский мат взметнулся в небо над праздничной площадью.

И об этом знаковом происшествии кремлевскому долгожителю, разумеется, никто не доложит. А зря, учитывая чиновничью мифологию. Давно ходят слухи о затаенной вражде кремлевских башен. А тут просто откровенный намек на вполне возможные события уже недалекого будущего. И действительно, не стоило бы так старательно скрывать от вождей такие знаковые происшествия. Однако тут, в Кремле, все идет свои чередом. Наступает глубокая ночь, а журналисты все еще чего-то или кого-то ждут.

И вот он вышел с какими-то помятыми бумажками в руке. И без лишних слов поведал скромную кремлевскую сенсацию. Оказывается, он готов к переговорам с Украиной. Без предварительных условий. В Стамбуле, если не против будет Эрдоган. Какая бесподобная уловка! И ему уже кажется, что он не только полководец, но и великий дипломат. Как бесподобно разрулил ситуацию с наивным западным ультиматумом о прекращении огня с 12 мая. Это кто, он прекратит?..

Журналистам, которым запрещено было задавать вопросы, показалось даже, что ситуация просто выбилась из реальности. И все тут просто задремали, и видят друг друга во сне. Иначе как понять все это, сказанное в итоге, уже без бумажки. С прищуром и ехидством. «Сейчас идут боевые действия. Война. А мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого?»

Итак, снова все тот же Стамбул. И крутится на старом патефоне затертая российская пластинка. Сквозь тугое шипение почти невозможно разобрать отдельные слова. И понятно только, что это все та же старая песня о безоговорочной капитуляции.

А вот потом, если замысел выгорит, - в глушь, в родное и глубокое укрытие, где за бетонными стенами все свои, расписание знают и выполняют четко, а в холодильнике всегда его ждет верный стакан кефира и щедрая горсть развесистой клюковки. Там можно расслабиться. Восхититься собственной изворотливостью, отдать должное персональному величию вождя и полководца. И дождаться гонца с известием о победе.

Если только не перехватят его по дороге злые половцы и печенеги.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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