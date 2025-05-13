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В центре Минска снесли древний недострой из 90-х

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  • 13.05.2025, 11:07
  • 2,676
В центре Минска снесли древний недострой из 90-х

Что будет на его месте?

Недалеко от станции метро «Площадь Богушевича» снесли древний недострой. Бетонный каркас несостояшегося овощехранилища простоял в районе улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин более 30 лет! На факт сноса обратил внимание телеграм-канал «Минск и минчанин». По предварительной информации тут может появиться многофункциональный комплекс с подземным многоуровневым гаражом-стоянкой, пишет Realt.

«Постройка казалась незыблемой, как сама жизнь. Собственно, ради нее и был установлен этот рекламный мегабаннер, чтобы маскировать», — отмечает автор канала Денис Блищ.

Напомним, что большое овощехранилище для расширения плодоовощного комбината начали строить в районе улицы Карла Либкнехта и Северного переулка еще в 1988 году. Тут успели возвести каркас здания, но в начале 90-х стройка остановилась. В последние десятилетия долгостроем владело коммунальное предприятие «Партизанское», занимающееся складированием и сбытом плодовоощной продукции.

Как рассказывали в прошлом году в администрации Московского района, в будущем на месте овощехранилища должен появиться многофункциональный комплекс с подземным многоуровневым гаражом-стоянкой. Градоначальники отмечали, что рядом проходят оживленные магистрали, так что площадка может быть весьма перспективной в плане привлечения инвестиций.

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