Подаренный Трампу самолет придется «разобрать до последнего винтика» 6 13.05.2025, 11:11

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Катарский Boeing 747-8 может представлять угрозу для безопасности.

Президент США Дональд Трамп вызвал волну обсуждений, заявив о намерении использовать в качестве «Борта номер один» (Air Force One) роскошный самолет Boeing 747-8, подаренный Катаром. Однако нынешние и бывшие чиновники Пентагона, ВВС и Секретной службы предупреждают: самолет представляет собой потенциальную угрозу для национальной безопасности, говорится в статье The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

«Вы бы были глупцом, если бы отказались», — заявил Трамп, добавив, что рассматривает подарок как «великолепный жест» со стороны Катара. По его словам, он собирается использовать самолет «пару лет», пока Boeing не завершит постройку новых официальных лайнеров президента США.

Самолет уже пять недель находится в международном аэропорту Сан-Антонио, где, по данным FlightRadar24, могли уже начаться подготовительные работы по его переоборудованию. Однако модернизация воздушного судна до стандартов Air Force One займет годы и обойдется в миллиарды долларов.

«Придется разобрать его до последнего винтика и собрать заново», — заявил бывший агент Секретной службы США Мак Пличик.

Главные опасения связаны с угрозами прослушки и кибератак, особенно учитывая, что самолет ранее использовался королевской семьей Катара.

Трамп подчеркнул, что нынешний Air Force One «устарел» и не идет ни в какое сравнение с новым лайнером. Он также заявил, что после завершения своего президентского срока самолет будет передан на баланс его президентской библиотеки.

Тем не менее, даже союзники Трампа, такие как сенатор Линдси Грэм, призывают убедиться, что самолет в порядке.

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