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«Какое счастье, что это безумие наконец заканчивается!»

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  • 13.05.2025, 11:12
  • 4,022
«Какое счастье, что это безумие наконец заканчивается!»

Мнение минчанки о ежегодном военном параде в центре Минска.

Каждый год на 9 мая Минск превращается в зону повышенного дискомфорта. Ограничения движения, грохот тяжелой военной техники, перекрытые улицы и испорченное настроение — все это сопровождает так называемый «лукашистский парад». Минчанка поделилась в своем письме в редакцию сайта Charter97.org эмоциями по этому поводу:

— Как же надоело это ограничение движения! Я работаю на проспекте Машерова — как раз там, где проходит лукашистский парад. Доехать до рабочего места невозможно, а работать под нескончаемый грохот — невыносимо (но все равно приходится). Настоящий ад!

Недалеко живет и моя подруга Янина. Договорились с ней как-то попить вечером чаю. Я собралась, отложив все дела. В предвкушении дружеских посиделок вышла из дома в хорошем настроении. И тут звонит Янина: «Вечер отменяется, проспект перекрыли, ко мне не добраться!»

Вот с какими чувствами минчане могут воспринимать этот парад? Месяц неудобств, грохота, вони, отмененных маршрутов общественного транспорта. А после проезда этой техники — еще и разрушенное дорожное полотно. Сердца минчан просто «переполняются любовью» ко всем этим шабашам.

Я верю, что настоящий белорусский Парад Победы — над лукашизмом — однажды обязательно состоится. Мы его ждем. И приближаем — как можем.

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