Стали известны даты выпускных и последних звонков в Минске 1 13.05.2025, 11:31

Фото: onliner

Когда пройдут торжественные линейки.

В Мингорисполкоме определились с датами последних звонков и выпускных.

Торжественные линейки в учреждениях образования пройдут 24 мая в 10:00.

«Кроме того, в 12:30 учащиеся возложат цветы к стеле «Минск - город-герой». А в 17:00 в «Минск-Арене» состоится праздник последнего звонка, - приводит «Минск-Новости» слова председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марины Ильиной.

Выпускные вечера пройдут в школах 13 июня с 20:00. Исключение - Заводской район. Там в этом году проводится пилотный проект.

«После торжественного вручения аттестатов выпускники соберутся в «Чижовка-Арене» для общего празднования. В будущем этот опыт планируется распространить и на другие районы города», - уточнила Ильина.

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