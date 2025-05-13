Стали известны даты выпускных и последних звонков в Минске

Стали известны даты выпускных и последних звонков в Минске1
- 13.05.2025, 11:31
Когда пройдут торжественные линейки.
В Мингорисполкоме определились с датами последних звонков и выпускных.
Торжественные линейки в учреждениях образования пройдут 24 мая в 10:00.
«Кроме того, в 12:30 учащиеся возложат цветы к стеле «Минск - город-герой». А в 17:00 в «Минск-Арене» состоится праздник последнего звонка, - приводит «Минск-Новости» слова председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марины Ильиной.
Выпускные вечера пройдут в школах 13 июня с 20:00. Исключение - Заводской район. Там в этом году проводится пилотный проект.
«После торжественного вручения аттестатов выпускники соберутся в «Чижовка-Арене» для общего празднования. В будущем этот опыт планируется распространить и на другие районы города», - уточнила Ильина.