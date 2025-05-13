«Бульбяной лось съел всю нашу картошку!»3
- 13.05.2025, 11:45
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Белоруска рассказала об исчезновении картофеля из магазинов.
Постоянная читательница сайта Charter97.org прислала в редакцию письмо, в котором рассказала о картофельном дефиците в стране:
— Наша семья из четырех человек очень любит картошку, поэтому с осени мы закупаем 3–4 мешка на осенних ярмарках. Там и качество лучше, и цена приемлемая. Ну и, запасшись осенью, всю зиму освобождены от этой заботы — таскать картошку в руках из магазина.
В этом году наша семья увеличилась: дочь вышла замуж, и молодожены пока живут с нами. Поэтому картошки нам не хватило.
Привыкшая к фермерской картошке, пошла я в магазин — а там и выбрать-то нечего!
Боже ты мой! Я и представить не могла, что белорусы так страдают! Это же не картошка, а издевательство над народом: грязная, побитая, поеденная проволочником да погрызенная мышами. Да мы в моем детстве свиней в деревне лучше кормили!
Вышла я из своей лавочки у дома и направилась в «Евроопт». Там можно выбрать только молодую картошку, но и цена соответствующая.
Вернулась я домой с пачкой макарон, гречки и риса и говорю домочадцам:
«Бульбяной лось всю картошку съел — переходим на крупы!»