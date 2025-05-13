«Бульбяной лось съел всю нашу картошку!» 3 13.05.2025, 11:45

1,332

Белоруска рассказала об исчезновении картофеля из магазинов.

Постоянная читательница сайта Charter97.org прислала в редакцию письмо, в котором рассказала о картофельном дефиците в стране:

— Наша семья из четырех человек очень любит картошку, поэтому с осени мы закупаем 3–4 мешка на осенних ярмарках. Там и качество лучше, и цена приемлемая. Ну и, запасшись осенью, всю зиму освобождены от этой заботы — таскать картошку в руках из магазина.

В этом году наша семья увеличилась: дочь вышла замуж, и молодожены пока живут с нами. Поэтому картошки нам не хватило.

Привыкшая к фермерской картошке, пошла я в магазин — а там и выбрать-то нечего!

Боже ты мой! Я и представить не могла, что белорусы так страдают! Это же не картошка, а издевательство над народом: грязная, побитая, поеденная проволочником да погрызенная мышами. Да мы в моем детстве свиней в деревне лучше кормили!

Вышла я из своей лавочки у дома и направилась в «Евроопт». Там можно выбрать только молодую картошку, но и цена соответствующая.

Вернулась я домой с пачкой макарон, гречки и риса и говорю домочадцам:

«Бульбяной лось всю картошку съел — переходим на крупы!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com