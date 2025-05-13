Financial Times: Брюссель нашел способ усилить давление на Москву 13.05.2025, 11:41

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Вето Орбана Кремлю не поможет.

Брюссель готовится к решительным действиям для сохранения экономических санкций против России, даже если Венгрия попытается заблокировать их продление, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Европейская комиссия рассматривает возможность введения контроля за движением капитала и тарифы, чтобы предотвратить обход санкционного режима и удержать замороженные российские активы на сумму €200 миллиардов.

Пять источников, знакомых с ходом обсуждений, сообщили Financial Times, что часть ограничений может быть переведена на «альтернативную юридическую основу», что позволит обойти вето Будапешта. Такой шаг требует поддержки большинства, а не единогласия всех 27 стран-членов ЕС.

«Мы все сосредоточены на «плане А», но также обсуждаем юридическую основу альтернативных вариантов», — отметил один из европейских чиновников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно срывал принятие санкций против Москвы. Теперь он угрожает заблокировать продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Тем не менее, на встрече послов ЕС в понедельник серьезных возражений со стороны Будапешта не последовало, сообщают три дипломата.

ЕС также рассматривает тарифы на обогащенный уран и полный запрет на новые газовые контракты с Россией. При этом Еврокомиссия подчеркивает, что эти меры не будут считаться санкциями, что позволит избежать юридических проволочек.

Ранее в январе ЕС уже ввел тарифы на удобрения из России и Беларуси, что стало примером перевода санкционных мер в формат торговых ограничений.

В условиях дипломатических усилий по принуждению России к перемирию, ЕС демонстрирует единство и изобретательность, сохраняя жесткую экономическую позицию и адаптируя свои подходы к новым вызовам.

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