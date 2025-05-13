закрыть
13 мая 2025, вторник, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Financial Times: Брюссель нашел способ усилить давление на Москву

  • 13.05.2025, 11:41
  • 1,490
Financial Times: Брюссель нашел способ усилить давление на Москву

Вето Орбана Кремлю не поможет.

Брюссель готовится к решительным действиям для сохранения экономических санкций против России, даже если Венгрия попытается заблокировать их продление, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Европейская комиссия рассматривает возможность введения контроля за движением капитала и тарифы, чтобы предотвратить обход санкционного режима и удержать замороженные российские активы на сумму €200 миллиардов.

Пять источников, знакомых с ходом обсуждений, сообщили Financial Times, что часть ограничений может быть переведена на «альтернативную юридическую основу», что позволит обойти вето Будапешта. Такой шаг требует поддержки большинства, а не единогласия всех 27 стран-членов ЕС.

«Мы все сосредоточены на «плане А», но также обсуждаем юридическую основу альтернативных вариантов», — отметил один из европейских чиновников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно срывал принятие санкций против Москвы. Теперь он угрожает заблокировать продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Тем не менее, на встрече послов ЕС в понедельник серьезных возражений со стороны Будапешта не последовало, сообщают три дипломата.

ЕС также рассматривает тарифы на обогащенный уран и полный запрет на новые газовые контракты с Россией. При этом Еврокомиссия подчеркивает, что эти меры не будут считаться санкциями, что позволит избежать юридических проволочек.

Ранее в январе ЕС уже ввел тарифы на удобрения из России и Беларуси, что стало примером перевода санкционных мер в формат торговых ограничений.

В условиях дипломатических усилий по принуждению России к перемирию, ЕС демонстрирует единство и изобретательность, сохраняя жесткую экономическую позицию и адаптируя свои подходы к новым вызовам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип