закрыть
13 мая 2025, вторник, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Падение советского спутника озадачило ученых

7
  • 13.05.2025, 12:19
  • 10,878
Forbes: Падение советского спутника озадачило ученых

 Где упал «Космос-482» — загадка.

 Зонд «Космос-482», созданный в 1972 году для миссии на Венеру, снова оказался в центре внимания. После полувека на орбите аппарат, сконструированный для экстремальных условий, наконец вошел в атмосферу Земли. Его падение — редкий случай возвращения столь прочного космического объекта. Но где он упал — до сих пор загадка, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Версии падения «неубиваемого» зонда:

Европейское космическое агентство (ESA):

Согласно последним данным ESA, зонд вошел в атмосферу в районе границы Ирана и Туркменистана. Однако точного места падения нет — возможное отклонение по времени составляет до 45 минут.

Центр космического наблюдения ЕС (EUSST):

Центр сузил окно возможного входа в атмосферу до 20 минут, с максимальной вероятностью — над Великобританией. Однако вся дуга потенциального падения простирается от северной части Южной Америки до Бенгальского залива.

Астроном Марко Лангбрук:

Независимый наблюдатель предполагает, что аппарат вошел в атмосферу у побережья Австралии.

Космические силы США (USSF):

Американские военные данные указывают на южную часть Тихого океана как возможное место падения.

Почему мнения разошлись:

Все агентства используют одни и те же орбитальные данные, но разные модели атмосферы и космической погоды. Даже незначительные различия в расчетах при высокой скорости объекта дают расхождение в тысячи километров. Кроме того, отсутствуют достоверные визуальные или радиолокационные наблюдения во время последнего витка.

Хотя пока нет точного подтверждения, эксперты надеются на появление дополнительных данных: спутниковых снимков, метеонаблюдений или сейсмических сенсоров. Такие данные помогали в прошлом выявить места падения метеоритов и космического мусора.

«Космос-482» не достиг Венеры, но его история все равно оказалась уникальной.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров