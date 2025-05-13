Forbes: Падение советского спутника озадачило ученых 7 13.05.2025, 12:19

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Где упал «Космос-482» — загадка.

Зонд «Космос-482», созданный в 1972 году для миссии на Венеру, снова оказался в центре внимания. После полувека на орбите аппарат, сконструированный для экстремальных условий, наконец вошел в атмосферу Земли. Его падение — редкий случай возвращения столь прочного космического объекта. Но где он упал — до сих пор загадка, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Версии падения «неубиваемого» зонда:

Европейское космическое агентство (ESA):

Согласно последним данным ESA, зонд вошел в атмосферу в районе границы Ирана и Туркменистана. Однако точного места падения нет — возможное отклонение по времени составляет до 45 минут.

Центр космического наблюдения ЕС (EUSST):

Центр сузил окно возможного входа в атмосферу до 20 минут, с максимальной вероятностью — над Великобританией. Однако вся дуга потенциального падения простирается от северной части Южной Америки до Бенгальского залива.

Астроном Марко Лангбрук:

Независимый наблюдатель предполагает, что аппарат вошел в атмосферу у побережья Австралии.

Космические силы США (USSF):

Американские военные данные указывают на южную часть Тихого океана как возможное место падения.

Почему мнения разошлись:

Все агентства используют одни и те же орбитальные данные, но разные модели атмосферы и космической погоды. Даже незначительные различия в расчетах при высокой скорости объекта дают расхождение в тысячи километров. Кроме того, отсутствуют достоверные визуальные или радиолокационные наблюдения во время последнего витка.

Хотя пока нет точного подтверждения, эксперты надеются на появление дополнительных данных: спутниковых снимков, метеонаблюдений или сейсмических сенсоров. Такие данные помогали в прошлом выявить места падения метеоритов и космического мусора.

«Космос-482» не достиг Венеры, но его история все равно оказалась уникальной.

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