Папа Римский назвал первые страны, куда отправится с визитом 5 13.05.2025, 12:26

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Папа Римский Лев XIV

Среди них — Украина.

Турция, Украина и Перу станут первыми странами, которые новый Папа Римский Лев XIV посетит в качестве понтифика, сообщает La Repubblica .

По данным издания, заняв Святой престол, Лев XIV первым делом отправится в Турцию, Украину и Перу. Возможные даты его первых зарубежных поездок пока не уточняются. При этом в США, откуда он сам родом, новый папа побывает еще «не скоро».

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с понтификом 12 мая. Он обсудил с ним ситуацию с прекращением огня и переговорами с РФ, а также пригласил папу римского в свою страну.

«Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей», — отметил политик.

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