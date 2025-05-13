У белорусских школьников появился еще один способ попасть в вуз без экзаменов 8 13.05.2025, 12:30

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Кандидаты должны выполнить несколько условий.

В 2025-м к поступлению в вузы и лицеи без испытаний Национальный детский технопарк рекомендовал почти 180 школьников, пишет БелТА.

Но стать счастливыми претендентами на зачисление в выбранные учебные заведения не так-то просто. Узнали, что для этого нужно.

Кандидаты должны выполнить несколько условий. Например, средний балл их аттестата должен быть не менее восьми, чтобы получить рекомендацию на поступление без испытаний в вузы и лицеи.

«Также ребенок должен быть дважды выпускником очных смен Национального детского технопарка. И не менее одного раза пройти обучение по своему образовательному направлению в дистанционной форме», – пояснила замдиректора детского технопарка Татьяна Шибицкая.

По ее словам, в 2025 году запросы на получение рекомендаций принимались с 24 марта по 15 апреля. Пришло 184 заявки, 165 из которых касались поступления в столичные вузы, 7 – в региональные. Остальные запросы были о лицеях.

После заседания наблюдательного совета, которое прошло 6 мая, заветные рекомендации получили почти все желающие – 179 человек из 184 прошли отбор.

Из них 164 школьника получили шанс поступить в столичные вузы без испытаний, 6 – в региональные. Остальные 9 человек смогут поступить в лицеи. Для того чтобы пройти отбор, необязательно жить в столице.

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