Украинский спецназ уничтожил российский «Ураган» и «БУК-М3» за $45 миллионов

Украинский спецназ уничтожил российский «Ураган» и «БУК-М3» за $45 миллионов1
- 13.05.2025, 12:41
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Появилось видео точной атаки.
Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «БУК-М3», который прикрывал вражеские войска на суше.
Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Украины.
Также по данным военных, было уничтожено РСЗО «Ураган-1».
«БУК-М3» является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде», - подписано видео.
Отмечается, что во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили «БУК-М3» на боевом дежурстве и РСЗО «Ураган-1». После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели.
Стоит напомнить, что комплекс «БУК-М3» ориентировочной стоимостью 45 миллионов долларов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.
«Бук-М3»
«Бук-М3» - это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является дальнейшим развитием системы «Бук-М2». Он был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году.
Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников в условиях активного радиоэлектронного противодействия.