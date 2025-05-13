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Один из продуктов за месяц подорожал на четверть

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  • 13.05.2025, 12:50
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Один из продуктов за месяц подорожал на четверть

И это не картофель.

В апреле инфляция продолжила ускоряться и достигла 1% к марту. Сильнее всего подорожало продовольствие — на 1,4%. Журналисты «Зеркала» посмотрели, стоимость каких продуктов рванула вверх.

Какие продукты в апреле подорожали больше всего

Лидером по росту цен стала капуста. Ее стоимость увеличилась аж на 24,2%. За ней идет картофель, который подорожал на 21,9%, следует из данных Белстата. Скорее всего, это связано с тем, что из-за перебоев с наличием этих овощей власти разрешили до 15 мая поднять на них цены. Сделали это, чтобы снизить потоки экспорта в Россию, где продукты стоят дороже и продавать их выгоднее.

В топе также морковь (8,7%), свекла (8,4%) и огурцы (7,7%).

Продукты, которые больше всего подорожали в апреле к марту

(процентов)

крупа гречневаярыба мороженая неразделанная (тресковые, скумбриевые)шоколадплоды цитрусовыекофе натуральный молотыйбананыпомидоры свежиелук репчатыйкакао-порошокогурцы свежиесвекламорковькартофелькапуста белокочанная свежая3,543,543,873,873,973,97444,674,674,814,815,345,347,167,167,487,487,687,688,418,418,78,721,9321,9324,2224,22

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