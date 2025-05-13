Один из продуктов за месяц подорожал на четверть 1 13.05.2025, 12:50

3,032

И это не картофель.

В апреле инфляция продолжила ускоряться и достигла 1% к марту. Сильнее всего подорожало продовольствие — на 1,4%. Журналисты «Зеркала» посмотрели, стоимость каких продуктов рванула вверх.

Какие продукты в апреле подорожали больше всего

Лидером по росту цен стала капуста. Ее стоимость увеличилась аж на 24,2%. За ней идет картофель, который подорожал на 21,9%, следует из данных Белстата. Скорее всего, это связано с тем, что из-за перебоев с наличием этих овощей власти разрешили до 15 мая поднять на них цены. Сделали это, чтобы снизить потоки экспорта в Россию, где продукты стоят дороже и продавать их выгоднее.

В топе также морковь (8,7%), свекла (8,4%) и огурцы (7,7%).

Продукты, которые больше всего подорожали в апреле к марту (процентов) крупа гречневая рыба мороженая неразделанная (тресковые, скумбриевые) шоколад плоды цитрусовые кофе натуральный молотый бананы помидоры свежие лук репчатый какао-порошок огурцы свежие свекла морковь картофель капуста белокочанная свежая 3,54 3,54 3,87 3,87 3,97 3,97 4 4 4,67 4,67 4,81 4,81 5,34 5,34 7,16 7,16 7,48 7,48 7,68 7,68 8,41 8,41 8,7 8,7 21,93 21,93 24,22 24,22

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