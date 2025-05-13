Один из продуктов за месяц подорожал на четверть

Один из продуктов за месяц подорожал на четверть1
- 13.05.2025, 12:50
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И это не картофель.
В апреле инфляция продолжила ускоряться и достигла 1% к марту. Сильнее всего подорожало продовольствие — на 1,4%. Журналисты «Зеркала» посмотрели, стоимость каких продуктов рванула вверх.
Какие продукты в апреле подорожали больше всего
Лидером по росту цен стала капуста. Ее стоимость увеличилась аж на 24,2%. За ней идет картофель, который подорожал на 21,9%, следует из данных Белстата. Скорее всего, это связано с тем, что из-за перебоев с наличием этих овощей власти разрешили до 15 мая поднять на них цены. Сделали это, чтобы снизить потоки экспорта в Россию, где продукты стоят дороже и продавать их выгоднее.
В топе также морковь (8,7%), свекла (8,4%) и огурцы (7,7%).