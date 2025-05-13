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Индия сделала первый шаг в ответ на торговую войну Трампа

  • 13.05.2025, 12:54
  • 2,904
Индия сделала первый шаг в ответ на торговую войну Трампа

В Bloomberg раскрыли подробности.

Индия предложила ввести пошлины на некоторые американские товары в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Данное решение стало первой ответной мерой на торговую войну президента США Дональда Трампа, хотя страны приближаются к заключению торговой сделки.

Издание Bloomberg пишет, что Индия уведомила Всемирную торговую организацию о том, что пошлины США на металлы - «защитные меры», которые негативно скажутся на торговле. Нью-Дели оставляет за собой право «приостановить уступки или другие обязательства» в качестве ответной меры на американские пошлины. Этот шаг стал первой ответной мерой Индии.

«Последние действия Индии в рамках ВТО приходятся на деликатный момент. Нью-Дели и Вашингтон изучают возможность заключения более широкого соглашения о свободной торговле, и эти ответные меры могут бросить тень на переговоры», - говорит основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

Согласно уведомлению ВТО, Индия заявила, что пошлины Трампа на сталь и алюминий затронут индийский экспорт на сумму 7,6 миллиарда долларов, из которых пошлина составит 1,91 миллиарда долларов.

«Соответственно, предлагаемая Индией приостановка уступок приведет к эквивалентному объему пошлин, взимаемых с продукции, производящейся в США», - говорится в уведомлении, без уточнения товаров, на которые распространяется действие пошлин.

Источники заявили, что торговля никогда не обсуждалась с американскими чиновниками в ходе ряда бесед, предшествовавших перемирию с Пакистаном.

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