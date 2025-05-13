«Верните белорусам картошку! Россияне пусть едят макароны!» 22 13.05.2025, 12:56

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Овощной дефицит в Беларуси вызвал волнения в Сети.

Заявление Лукашенко о том, что дефицит картофеля в стране вызван «высокими ценами на товар в России», вызвало возмущение белорусов.

Новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Гениально! Картошка уходит в Россию, народ волнуется из-за цен. Давайте поднимем ещё цены!»

«Надо будет ехать в Россию за картошкой, там дешевле».

«Сегодня пришлось купить за 4.81. Мягкая была, но я ем. Без бульбы не могу. А в России наша дешевле, и не первый год».

«Цены подняли специально. На парад не хватало денег».

«Который день не могу найти в магазинах лука. На рынках цена сумасшедшая!»

«Мытая и так четыре рубля за килограмм. Взыскать с того, кто вывез картофель!!!»

«Вот сейчас я понимаю, что такое враги народа и государства!»

«То, что продают, нельзя есть».

«Лукашенко набрал долгов у России, теперь они диктуют свои условия. Продал он Беларусь».

«Мне плевать на Россию, я есть хочу».

«Лукашенко готовый нас оставить без овощей, лишь бы угодит Путину. Россия пусть садит свою. Для белорусов картошка — это больше чем хлеб. Россияне пусть едят макароны».

Без Лукашенка никогда не уехала бы картошка. Я, старый человек, должна брать гнилую картошку по пять рублей, свеклы нет, морковки нет. Все из-за России».

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