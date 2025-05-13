The Bulwark: Некоторые европейцы забыли, кто настоящие злодеи 2 13.05.2025, 12:57

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Роберт Фицо

Фото: European Council

Пророссийские лидеры Восточной Европы искажают историю в угоду Кремлю.

Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны вновь обнажила тревожную тенденцию: в ряде восточноевропейских стран искажаются ключевые факты о войне, превращая преступный советский режим в «освободителей», а союзников — в чуть ли не главных виновников, пишет издание The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал единственным лидером ЕС, посетившим Москву 9 мая, чтобы отпраздновать победу вместе с диктатором Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Бразилии Лулой да Силвой. Несмотря на протесты соседей и закрытие воздушного пространства, он все равно добрался до Красной площади — через Черное море.

Фицо — не одинок. Его заместитель, Томаш Тараба, бывший участник неонацистских кругов, прославляет коллаборациониста Йозефа Тисо, отправившего десятки тысяч евреев в лагеря смерти. Вместе они создают странный союз — просоветский и пронацистский одновременно. Но эта двойственность исчезает, если обвинить в войне не Сталина и Гитлера, а Запад.

Подобную риторику поддерживает и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, заявивший, что приравнивание СССР к нацистской Германии — это «неприемлемая неоконсервативная мода». Он критиковал евродепута Дануше Нерудову, посмевшую напомнить, что после советского «освобождения» Чехословакия получила 40 лет диктатуры.

Венгерский премьер Виктор Орбан тоже не остался в стороне: его советник назвал сопротивление Украины «неразумным», сравнив его с венгерским восстанием 1956 года — по сути, обвинив собственных предков в ошибке за борьбу с советской оккупацией.

Во всех этих случаях очевиден общий мотив — пересмотр истории в интересах Кремля. Страны, пострадавшие от советского режима, теперь восхваляют его «освободительную» роль, забывая о репрессиях, оккупации и подавлении свободы.

Это особенно иронично, учитывая, что эти же политики позиционируют себя как защитники национального суверенитета.

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