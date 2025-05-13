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Ответы ИИ Grok удивили фанатов Маска

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  • 13.05.2025, 13:01
  • 2,782
Ответы ИИ Grok удивили фанатов Маска

Чем умнее нейросеть, тем труднее ей навязывать политическую повестку.

Grok — искусственный интеллект, разработанный компанией xAI и встроенный в соцсеть X (бывший Twitter), — изначально преподносился как альтернатива «предвзятым» моделям. Особенно для пользователей с консервативными взглядами. Но вместо того чтобы подтверждать правые нарративы, Grok часто их оспаривает, пишет портал JasonDeegan (перевод — сайт Charter97.org).

С марта пользователи X активно используют Grok для проверки фактов. Но вместо подыгрывания Grok опровергает мифы, поддерживает права меньшинств и ссылается на авторитетные источники. Например, когда его попросили подтвердить теорию заговора о выборах, Grok спокойно сослался на данные независимых аудитов. Ответ вызвал бурю негодования.

AI прямо признаёт: его обучали с учетом консервативной аудитории, но приоритетом остаются факты и логика.

История Grok подчеркивает пределы идеологического контроля над ИИ. Чем умнее система, тем труднее ей навязывать политическую повестку. Даже с консервативными «настройками» Grok выбрал точность, а не одобрение толпы.

Вместо инструмента политической борьбы Grok становится голосом разума. И пусть это разочаровывает фанатов Илона Маска, для всех остальных — это редкое напоминание: иногда технологии выбирают правду сами.

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