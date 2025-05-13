Беларусь вышла на второе место в ЕАЭС по дороговизне бензина 4 13.05.2025, 13:31

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Дороже только в Армении.

По дороговизне бензина Беларусь в первом квартале 2025 года заняла второе место в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), следует из проведенного «Позіркам» анализа ежеквартальных данных отдела отраслевой и социально-демографической статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В 2024 году Беларусь по итогам января — марта находилась на втором месте, января — июня, июля — сентября, октября — декабря — на третьем.

Самый дорогой бензин в марте был в Армении — 1,35 доллара за литр (в декабре 2024-го — 1,33; +3,8%). Далее Беларусь — 0,77 (0,69; +11,6%), Кыргызстан — 0,74 (0,75; -1,3%), Россия — 0,69 (0,59; +16,9%), Казахстан — 0,41 (0,39; +5,1%).

В настоящее время цены за один литр в Беларуси составляют:

бензин АИ-92-К5-Евро — 2,5 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,6 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,82 рубля;

дизельное топливо — 2,6 рубля.

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