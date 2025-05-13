ВСУ взяли в плен узбекистанца, который пошел служить из-за паспорта РФ 2 13.05.2025, 13:25

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Оккупант «прозрел» после нескольких дней на передовой.

На Лиманском направлении в плен ВСУ попал гражданин Узбекистана, который приехал на войну, чтобы получить российское гражданство и обещанные выплаты.

Об этом сообщает Telegram-канал 63 отдельной механизированной бригады ВСУ «Стальные Львы».

Мужчина во время штурма получил ранение и заблудился. Он попал на позиции украинских военных, где и был задержан.

В своем видеообращении он рассказал, что приехал в Россию на работу строителем, надеясь получить российское гражданство. Ему пообещали российский паспорт за год службы в армии, а также значительные финансовые выплаты.

«Платили 2 миллиона рублей. 100 тысяч сам использовал, 800 тысяч отправил домой, а 1 100 000 осталось на карточке», - признался пленный.

Он также признался, что никогда раньше не служил в армии, а на фронт попал впервые.

По его словам, после нескольких дней на передовой, он понял, что «не хочет войны» и «жалеет», что пошел на этот путь.

«Думал, в армии послужу, вернусь обратно. Оказывается, здесь не армия, здесь убивать надо человека», - отметил военнопленный.

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