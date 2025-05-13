Тарифы Трампа больнее всего ударили по двум друзьям Путина в Европе 1 13.05.2025, 13:39

1,988

Европейского банка реконструкции и развития опубликовал прогноз на 2025 год.

Страны Восточной Европы войдут в число экономик, наиболее пострадавших от рисков, связанных с торговыми пошлинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как отмечается в обзоре, США ввели 25%-ные пошлины на сталь, алюминий и автомобили и 10%-ные пошлины на все товары из ЕС.

В регионе ЕБРР в Европе наибольшее влияние повышения тарифов на выпуск оценивается для Словакии (0,8% ВВП) и Венгрии (0,4%). Тарифы на автомобили составляют 83% от общего воздействия в Словацкой Республике и 41% в Венгрии.

ЕБРР снизил на 0,5% прогноз роста экономики Словакии и Венгрии на 2025 год до 1,4% и 1,5%.

Тарифный удар

«Тарифный хаос не оставил ни одну страну незатронутой, - заявила в интервью Bloomberg Беата Яворчик, главный экономист банка развития. - Он действует через косвенные эффекты, такие как влияние торговой политики США на Германию и потенциальное замедление китайской экономики».

ЕБРР охватывает около 40 экономик в странах с развивающейся экономикой в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

По данным ЕБРР, эффекты более высоких тарифов США и возросшей неопределенности торговой политики могут распространяться дальше через глобальные связи в цепочке создания стоимости, в том числе на экономики с ограниченным прямым экспортом в США.

ЕБРР снизил прогноз роста на 2025 год для 27 стран, включая Словакию, Венгрию, Турцию и Украину, а также снизил общий ожидаемый рост в регионе с 3,2% до 3%.

Орбан и Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позиционирует себя в качестве союзника Дональда Трампа в Европе. Оба исповедуют крайне правую идеологию. В то же режим Орбан является дружественным Москве.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев относятся к Венгрии негативно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически оправдал агрессию России против Украины, прибыв к Владимиру Путину на парад военных преступников 9 мая в Москве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com