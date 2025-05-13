Состоится ли встреча Зеленского и Путина в Стамбуле? 2 13.05.2025, 13:44

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Владимир Фесенко

США и Европа могут задействовать новые санкции.

Стремительно развиваются события вокруг возможных переговоров России и Украины. На данный момент известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому правителю Путину личную встречу в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп сказал, что может к ней присоединиться. Дойдет ли до этого события?

Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Пока вероятность приезда Путина в Стамбул, мягко говоря, невелика. На данный момент нет никаких прямых и даже косвенных признаков подготовки к приезду его в Стамбул.

Нет подтверждения, что Путин готов приехать. Если он собирается в Стамбул, то уже сегодня в городе должны работать его охранники, различные службы по обеспечению безопасности Путина, чтобы все проверить, подготовить и так далее.

Если мы ничего подобного не увидим в течение сегодняшнего дня, максимум до завтрашнего утра, значит Путина там не будет.

Подчеркну, в целом нет никаких явных признаков того, что он собирается приехать в Стамбул. Если там не будет Путина, то маловероятно, что и Трамп туда приедет.

Он теоретически мог бы приехать. У него как раз будет завершаться турне по странам Аравийского полуострова. Он мог бы приехать при двух условиях. Речь не только о присутствии Путина в Стамбуле, этого мало, а о готовности к подписанию соглашения о прекращении огня. Это важно.

Если с российской стороны не будет сигналов о такой готовности, о возможности подписания соглашения, Трампу нет смысла приезжать.

Президент США приедет только для того, чтобы осветить это подписание, показать себя в роли главного миротворца, мол, видите, я этого добился. Важна картинка. Обязательными ее элементами должны быть Путин и Зеленский.

Они ничего не должны подписывать, соглашение о прекращении огня — это не их уровень. Его будут подписывать уполномоченные представители государств, может быть —военные. Это уже как обе стороны решат.

Поэтому задача Путина и Зеленского только присутствовать, может быть — сказать благодарственные слова в адрес Трампа.

Пока же вероятность такого сценария не очень велика

— Европа фактически выставила ультиматум, заявив, что если Путин не прекратит огонь на 30 дней, последуют санкции. Россияне продолжают обстрелы. Чего ждать, какими могут быть санкции?

— Смотрите, сегодня Bloomberg написал, что у европейцев, которые вместе с Зеленским выдвигали этот ультиматум еще 10 мая, такое намерение остается, но они, видимо, решили отложить действия до переговор в Стамбуле.

Думаю, что здесь сыграли свою роль американцы. Они попросили пока не торопиться. И для европейцев важно, чтобы были совместные действия Европы и США по санкциям. Поэтому окончательное решение будет приниматься уже после переговор в Стамбуле. Ключевую роль здесь должен сыграть Трамп. Он должен определиться.

Ведь на данный момент пока мало вероятно, что в Стамбуле удастся выйти на прекращение огня. Подчеркну, нет признаков готовности к такому соглашению.

Здесь даже дело не в том, будут ли Путин и Зеленский встречаться, а даже на уровне уполномоченных представителей пока нет явных предпосылок, что такое соглашение будет подписано.

Но могут договориться, например, о продолжении переговоров. Это самая оптимальная тактика для Россия: затягивание переговорного процесса. И тогда надо будет определяться, что делать.

Думаю, что европейцы будут давить на американцев и Трампа, ставить вопрос о том, что нужно определяться, надо действовать. Как минимум — надо усиливать санкционное давление как сигнал. Либо РФ соглашается на прекращение огня, либо будет усиление санкционного и политического давления.

Уверен, что этот вопрос как раз будет обсуждаться в Стамбуле после завершения переговоров украинской и российской делегации. После этого может состоятся встреча Зеленского с госсекретарем США Марко Рубио.

Возможно, в этой встрече будут участвовать главы МИД тех стран, которые и заявляли о необходимости санкций: Великобритании, Франции, Германии и Польши. Думаю, что Зеленский с ними встретится, а затем они будут решать, как действовать дальше.

Подчеркну, что и европейцы, и Зеленский будут настаивать на усиление санкционного давления на РФ. Но последнее слово будет за Трампом. Рубио вернется в Вашингтон и тогда уже американцы будут определяться, как действовать дальше.

— Какого развития событий ожидать? Стали ли мы ближе к миру?

— Ближе к миру пока не стали. Стали ближе к переговорам. Сам факт переговоров — уже шаг вперед. Но вопросов пока больше, чем ответов.

Приведу простой пример: переговоры должны быть в формате прямых, но стороны друг другу тотально не доверяют. Две страны, два народа разделяет взаимная сильная ненависть.

Полномасштабная, кровавая война идет уже более трех лет. Ненависть уже носить массовый характер. Договариваться в этих условиях без посредника (или хотя бы без эффективного модератора) невозможно.

Поэтому если будут американцы, или хотя бы турки в роли посредника, будет шанс на какой-то переговорный процесс. И то, видимо, результат будет не сразу. Это только начало. Сценарии здесь могут быть разные.

Дальше все зависит от результативности переговоров и, прежде всего, от готовности России прекратить огонь.

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