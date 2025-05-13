Бери кефир, лети в Стамбул! 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.05.2025, 13:53

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Сам «назначил стрелку», а теперь что?

Сам «назначил стрелку», а теперь что?

Предложение Зеленского Путину встретиться в Стамбуле, где сам же «великий геополитик» назначил российско-украинские переговоры на 15 мая без прекращения огня на 30 дней предварительных условий, видимо, поставило последнего во временный тупик.

А Зеленский уже и созвонился с Эрдоганом, подтвердив готовность к переговорам:

«Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России на многочисленные предложения прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются.

Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно России придется заканчивать войну, и лучше сделать это раньше.

Нет смысла продолжать убийство. Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что президент Трамп поддерживает эту идею, и мы хотели бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции».

То, что Россия не пошла на предложенное им перемирие, Зеленского не остановило. Путин предложил? Трамп настаивает? Да без проблем!

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал ранее:

«Россияне полностью игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта. Москва упустила еще одну возможность покончить с убийствами. Это еще раз демонстрирует, что единственной целью России является продолжение войны».

Украинский президент заявил, что полностью поддерживает идею Трампа о «полном и безоговорочном прекращении огня», которое, надеется он, продлится «достаточно долго, чтобы обеспечить основу для дипломатии». И одновременно с этим выразил надежду, что президент США тоже сможет принять участие в переговорах а Стамбуле:

«Мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами, на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить», - написал Зеленский в телеграм-канале. «Я надеюсь, что россияне не будут уклоняться от встречи».

В понедельник Трамп заявил, что решительно выступает за стамбульскую встречу, назвав ее критической возможностью чтобы остановить войну:

«Я подумываю полететь в Стамбул 15 мая. Такая возможность существует. Результаты встречи в Стамбуле могут быть хорошими. Я думаю, оба лидера [Украины и России] там будут. Встреча в четверг между Россией и Украиной очень важна. Я настаивал на том, чтобы она состоялась. Я думаю, что из нее может выйти что-то хорошее. Мы должны остановить кровопролитие», - сказал Трамп на пресс-конференции.

При этом предупредил (видимо, понимая, что Путин никуда не полетит), что поскольку в его расписании «так много встреч», что он не уверен, что сможет присутствовать. Во вторник Трамп прибывает в Саудовскую Аравию, оттуда летит в Катар, после чего завершит трехдневную поездку по региону в ОАЭ 15 мая.

Но, у Путина-то, вроде никаких судьбоносных встреч и визитов не намечается. Все прошло 9 мая в Москве. Нет причин отказываться. Тем более, сам же предложил - без условий.

Сам «назначил стрелку», а теперь что, в кусты? Собирается опять посылать своих ничего не решающих «шестерок"?

Зачем, если только не собирается затягивать свою «операцию Z», до последнего выставляя ультиматумы и надеясь на какое-то чудо.

Ящик кефира с собой и на берега Босфора, «великий геополитик»! Хватит ломаться! Мир устал ждать!

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