«Астют» выходит на охоту 13.05.2025, 13:53

Британские подлодки бросают вызов России.

На фоне растущей нестабильности в мире и усиления российской активности под водой, Великобритания делает ставку на самые современные подлодки в своей истории — атомные субмарины класса «Астют» (Astute), пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Эти многоцелевые подлодки, построенные BAE Systems и оснащенные ядерными реакторами Rolls-Royce, стали символом нового этапа британского военно-морского превосходства.

Подлодки способны незаметно двигаться на скорости до 30 узлов (55,56 км/ч) и оснащены высокотехнологичными системами подавления шума. Это делает их почти неуловимыми для вражеских радаров — включая российские.

Вооружение — шесть торпедных аппаратов, запускающих смертоносные торпеды Spearfish и ракеты Tomahawk с дальностью до 1600 км. Они также могут скрытно высаживать бойцов спецназа (SAS и SBS) прямо у вражеского берега.

Astute уже доказали свою эффективность: во время учений с ВМС США британская субмарина держала американскую лодку USS New Mexico на прицеле с дистанции, которая «поразила» самих американцев. Это стало тревожным сигналом для Москвы, особенно на фоне роста напряженности в Арктике и Атлантике, где подводное присутствие России традиционно велико.

С 2027 года одна из подлодок Astute будет постоянно дислоцироваться в Австралии в рамках оборонного альянса AUKUS — это значит, что британские лодки будут ближе к Индо-Тихоокеанскому региону, где растет присутствие России.

Сегодня эти субмарины — не просто оружие. Это — сигнал Москве: в XXI веке подводная война будет вестись не числом, а качеством. И по этому параметру Россия уже уступает.

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