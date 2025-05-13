«Корыто за 20 рублей»: белорус возмутился ценами за прогулку на теплоходе 13.05.2025, 13:57

Мнения разделились.

Житель Бреста рассказал в TikTok, сколько стоит прокатиться на знаменитом теплоходе «Гродно». Оказалось, цена за год выросла на 67%, пишет BGMedia.

В TikTok появилось видео, в котором брестчанин возмущается ценником прогулки на теплоходе «Гродно».

«Брест. Набережная. Теплоход «Гродно». Смотрите, мало того что это корыто надо списать, так еще и ценник — 20 рублей взрослый, 10 рублей детский. Вам не кажется, что это перебор?» — спрашивает автор ролика.

По его словам, семейная прогулка на теплоходе обойдется минимум в 60 рублей, а это, по мнению автора, «слишком дорого за такое корыто».

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Комментарии под ним разделились на два лагеря: одни возмущены, другие защищают старый теплоход и считают цену вполне справедливой.

«Сейчас везде такие цены, нормальная цена», «Поездка длится час — какое такси тебя столько за эти деньги покатает?» — пишут пользователи.

Они напоминают, что обслуживание судна, зарплаты экипажа и стоимость топлива тоже стоят недешево.

С другой стороны, критики ценового скачка тоже не молчат.

«В прошлом году было 12 рублей — +67% за год! Интересно, на сколько выросло обслуживание за это же время?».

«Для этого старья слишком дорого. Списать его надо».

Звучат и саркастичные реплики: «На море и то дешевле», «Титаник» уже не тот», «Пусть сами катаются».

Особенно болезненно цена воспринимается семьями: «Семьей сходи — 80 рублей сразу только на билеты. А если детям еще купить что-то поесть — сотня».

Кто-то припомнил, что в прошлом году, по словам очевидцев, на теплоходе нельзя было расплатиться картой: «Говорят, терминала не было. Может, что-то скрывают?».

«Мне 58, я еще в юности на «Гродно» катался».

«Это не корыто. Это «легенда».

Сколько «Гродно» лет?

По данным rivers.by, этот двухпалубный пассажирский теплоход был построен в 1980 году на Московском судостроительном заводе по проекту «Р-51Э». Он прошел путь более чем в 6,5 тысяч километров, чтобы добраться до Бреста: через Москву-реку, Волгу, Дон, Черное море, Днепр и Днепро-Бугский канал.

Сегодня он отчаливает от причала на набережной Ф. Скорины, что напротив магазина «1000 мелочей» (тоже кстати брестской легенды), отправляясь в рейс при наборе не менее 25 взрослых пассажиров.

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