Российский спецназ попал в ловушку ВСУ 13.05.2025, 14:09

Оккупанты отступили после гибели своих.

Российская спецоперация на границе Брянской и Сумской областей закончилась трагедией для россиян. В ночь на 11 мая двое военнослужащих Сил специальных операций ВС РФ погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона», известный своей близостью к российским спецслужбам.

Группа из четырех бойцов 2-го управления 322-го центра спецопераций (в/ч 92154, Солнечногорск) выполняла боевую задачу вблизи государственной границы Украины и РФ.

При попытке проникновения на украинскую территорию произошел подрыв на растяжке, что привело к гибели двух военнослужащих: лейтенант Лузгин Анатолий; лейтенант Ошкин Дмитрий.

Командир группы отменил операцию После трагедии командир группы, известный под позывным «Г.», принял решение прекратить операцию и отступить.

Этот инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются российские военные при проведении диверсионных вылазок на приграничных территориях.

Очередной провал

Эксперты отмечают, что очередная неудачная операция свидетельствует о слабой подготовке российских диверсионных групп и недооценке минной опасности на украинской границе. Попытка проникновения обернулась серьезными потерями и вынужденным отступлением. Российские военные источники пока не комментируют произошедшее, однако инцидент уже вызвал резонанс в социальных сетях и среди военных экспертов.

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