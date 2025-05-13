Белорусам начали приходить фейковые «письма счастья»
- 13.05.2025, 14:04
Какие «штрафы» не нужно оплачивать.
Белорусским автовладельцам начали приходить фейковые «письма счастья», в которых мошенники под видом Госавтоинспекции требуют оплатить якобы выписанные за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) штрафы.
Как пояснили в УВД Брестского облисполкома, фейковое «письмо счастья от ГАИ» может придти владельцу автомобиля по почте. В нём будет указана информация с постановлением о якобы установленном административном правонарушении.
При этом письмо визуально можно и не отличить от уведомлений, которые, действительно, ГАИ присылает нарушителям, попавшим на стационарные или мобильные камеры видеофиксации. Однако отличия у ненастоящего «уведомления» всё же будут:
• на оборотной стороне уведомления аферисты размещают бланк с реквизитами для оплаты «штрафа» с переводом средств на QiwiКошелек или иную электронную систему.
Такой «штраф», разумеется, оплачивать не нужно.