Bloomberg: Трамп дал Путину последний шанс 1 13.05.2025, 14:08

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

У России осталось меньше 48 часов.

Европейские страны вместе с США решили дать России время до возможной встречи Путина и Владимира Зеленского в Турции, прежде чем вводить новые санкции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным издания, американская сторона во время переговоров с европейскими партнерами в понедельник настояла на том, чтобы дать шанс проведению переговоров между Москвой и Киевом, прежде чем усиливать давление на Кремль. В четверг все решится, у России около 48 часов на внятный ответ.

Санкции наготове

Если же Путин не появится на встрече с Зеленским или откажется от немедленного прекращения огня, Европа будет настаивать на выполнении угрозы, озвученной Дональдом Трампом: введении жестких экономических санкций против России. Пока Кремль не сообщил, будет ли Путин присутствовать на встрече. Москва явно пытается оценить ситуацию, опасаясь тяжелых последствий.

В течение последних двух суток не было ясно, какие дальнейшие шаги предпримет администрация Трампа в отношении России. Но, по словам представителей администрации США, варианты усиления давления на Кремль уже подготовлены. В своем недавнем заявлении Трамп отметил, что «США и их партнеры введут дополнительные санкции», если Россия продолжит боевые действия.

Подготовка новых санкций

ЕС На этой неделе Европейский союз также планирует поддержать новый пакет санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров и лиц, участвующих в обходе энергетических ограничений. В пакет могут войти меры против физических и юридических лиц, причастных к дезинформации и кибератакам, а также компаний, поставляющих России детали для вооружений.

Предложения о санкциях против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения российского нефтяного гиганта Lukoil PJSC, базирующегося в Дубае, вероятно, будут отклонены после возражений Венгрии, сообщили два источника.

Кремль остается под давлением

На данный момент Кремль официально не подтвердил участие Путина во встрече с Зеленским. Очевидно, что Россия опасается усиления санкционного давления, но пытается выиграть время, оттягивая принятие решений.

Европейские страны уже готовы настаивать на санкциях, если встреча не состоится. США пока не определились с окончательным планом действий, но не исключают жесткого ответа на уклонение Кремля от переговоров. Эксперты отмечают, Европа фактически дала Путину последний шанс, но ясно дала понять: если он не воспользуется им, новый пакет санкций станет неизбежным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com