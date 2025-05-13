Шеф-повар Гордон Рамзи назвал 10 блюд, которых избегает любой ценой 3 13.05.2025, 14:24

5,482

Гордон Рамзи

Суп дня, пицца с ананасами и не только.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, который за свою блестящую карьеру собрал впечатляющие 17 звезд Мишлен, и успел попобовать невообразимое количество блюд, даже самых неожиданных, рассказал о своих самых нелюбимых блюдах, которых избегает любой ценой.

Хаукартль

Это исландское национальное блюдо, которое готовится из мяса акулы, ферментированного в течение четырех месяцев или более. Попробовав это блюдо единожды, Рамзи отказался давать ему второй шанс. Известный своим невыносимым ароматом аммиака, хаукарль определенно не для всех.

Индейка во фритюре

Рамзи рассказал, что однажды его друг приготовил ему индейку во фритюре на День благодарения в Лос-Анджелесе. «Это было чертовски отвратительно», — сказал Рамзи. «Сухая индейка? Вот почему мы едим эту птицу только раз в год». При этом шеф-повар пояснил, что он неравнодушен к птице, когда ее запекают с травяным маслом и подают с беконом.

Суп дня

«Спросите, какой вчера был суп дня, прежде чем соглашаться на сегодняшнее специальное предложение», — посоветовал Рамзи. «Возможно, это суп месяца».

Кроме того, рестораны часто довольно расплывчато говорят о том, что на самом деле входит в эти блюда. Некоторые рестораны также склонны использовать эту концепцию как способ использовать оставшиеся ингредиенты с прошлых нескольких дней, которые можно приготовить оптом и предварительно заморозить.

Несезонные продукты

«Я не хочу видеть спаржу в декабре или кенийскую клубнику в марте», — заявлял Рамзи в интервью. Он добавил, что, по его мнению, поваров следует штрафовать за то, что они не используют в своих блюдах

Сезонные продукты, как правило, более свежие, поскольку им не нужно так далеко ехать от фермы до вашей тарелки. У них также есть экологические преимущества, поскольку нет необходимости сжигать топливо для транспортировки этих продуктов.

Насекомые

Рамзи во время своего путешествия в Перу попробовал вареных жуков, однако тут же их выплюнул. «Это как хрустящий таракан», — заметил он.

Еда в самолете

«Я знаю, где была еда, куда она отправляется и сколько времени прошло, прежде чем она попала на борт», — ранее объяснял Рамзи. Вместо этого он предпочитает есть перед полетом.

Суп из акульих плавников

Это блюдо является деликатесом в Китае уже более 1000 лет, однако Рамзи определенно не является его поклонником.

«Это действительно странно. На самом деле, на вкус он никакой, почти как обычная стеклянная лапша», - отметил он, попробовав суп на Тайване. Поскольку некоторые посетители платили до 100 долларов за тарелку, Рамзи был несколько озадачен тем, почему клиенты платят такую большую сумму за блюдо.

Биг-Маки

«Очистите Биг-Мак от всего, чем он наполнен, и вы получите две пресные основы: жир и корм», — сказал он. «Когда вы думаете о том, как волнительно готовить гамбургер с точки зрения повара — с фаршем, кетчупом, табаско и луком — и как это просто, то зачем вам покупать эту ерунду?».

Ананас на пицце

Во время эпизода своего ток-шоу «The Nightly Show» в 2017 году Рамзи прервал телефонный разговор, в котором он заказывал доставку пиццы, чтобы ответить зрителю, который попросил ананас в качестве начинки. «Вы не кладете чертов ананас в пиццу», — сказал он.

При этом в его сети пиццерий в Великобритании Street Pizza клиенты могут заказать пиццу с моцареллой, сливками, копченой свиной рулькой, розмариновым маслом и ананасом. Неясно, пробовал ли сам Рамзи эту пиццу на вкус.

Конфеты из кукурузы

Эти конфеты - которые по сути являются просто мешаниной из сахара, кукурузного сиропа, кондитерской глазури и нескольких других ингредиентов — являются популярным угощением в США на Хеллоуин. Однако Рамзи советует поискать в магазине более съедобный вариант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com