Минчанка впервые стала мамой в 54 года 8 13.05.2025, 14:36

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иллюстративное фото

Это рекорд для Беларуси.

Самая старшая белоруска, которая впервые стала мамой, — минчанка Татьяна Короткая: она родила двоих сыновей в РНПЦ «Мать и дитя» в 54 года, и этот рекорд до сих пор не побит, рассказали на СТВ.

В 2013 году 54-летняя минчанка Татьяна Короткая стала мамой двух мальчиков — дети родились в РНПЦ «Мать и дитя» благодаря процедуре ЭКО. Пока она считается самой возрастной первородящей беларуской.

По словам Татьяны, ее вдохновила история 66-летней жительницы Украины, которая решилась на материнство в зрелом возрасте. Беларуска прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения за границей, заплатив за нее более 8 тысяч долларов, а сама беременность и роды проходили уже под наблюдением белорусских специалистов.

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