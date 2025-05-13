Нефть нанесла новый удар по экономике РФ 1 13.05.2025, 15:03

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Таможня отчиталась о падении экспорта из-за обвала цен.

Экспорт товаров из России в январе-марте составил $94,9 млрд, следует из данных ФТС. Это на 6,8% меньше, чем годом ранее. Импорт при этом почти не изменился – $63,1 млрд (+0,1%) – в результате сальдо торгового баланса сжалось на 17,8% по сравнению с январем-мартом 2024 г. и составило $31,8 млрд, пишет The Moscow Times.

Сказался обвал цен на нефть. По данным Минэкономразвития, начале прошлого года стоимость российской Urals росла с $64,1 в январе до $70,3, а в этом – падала с $67,7 до $59 в марте. Больше половины российского экспорта – это минеральная продукция (в нее входят нефть и нефтепродукты), и ее экспорт за квартал рухнул на 14,1% до $55,4 млрд.

Главная статья российского экспорта уменьшилась больше всего. Почти так же, на 14% снизились продажи за границу продовольственных товаров и сельхозсырья – $9 млрд за три месяца. Экспорт остальных товаров вырос: металлов и изделий из них – на 2,9% до $14,2 млрд, продукции химической промышленности – на 23,4% до $7,5 млрд, машин и оборудования – на 31,6% $5,4 млрд, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 14,4% до $2,6 млрд. Но компенсировать провал нефтегазового экспорта они не смогли.

Экспорт в начале года падал по всем направлениям. Поставки в Азию принесли на 5,4% меньше, чем в I квартале 2024 г. – $72,2 млрд. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-марте Россия поставила Китаю на 14,7% меньше нефти (24,3 млн т), чем годом ранее. Экспорт в Европу просел на 9,4% ($14,5 млрд).

В апреле сокращение, скорее всего, продолжится: стоимость Urals снизилась еще сильнее – до $54,8 в среднем за месяц, по данным Минэкономразвития. Из-за этого правительство резко понизило прогноз нефтегазовых доходов бюджета – на 2,6 трлн руб., поправки в бюджет сейчас рассматривает Госдума.

Падение экспортных доходов и сокращение профицита торгового баланса парадоксальным образом не отражается на курсе рубля. За квартал он укрепился к доллару с 102 до 85 руб./$. По данным Центробанка, чистые продажи валюты (разница между продажами и покупками) 29 крупнейшими экспортерами, которые отчитываются перед ним о своих операциях, в целом стабильны. Руководители ЦБ, обсуждая в конце апреля ключевую ставку, отмечали, что высокие процентные ставки по рублевым кредитам и депозитам могли стимулировать компании, имеющие запасы валюты, активнее продавать ее для финансирования текущих расходов, либо получения дополнительного дохода от размещения средств в рублях.

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