«Помидоры не можешь отличить?» 1 13.05.2025, 15:23

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Белорус рассказал о частой проблеме на кассах самообслуживания.

Белорус опубликовал в TikTok шуточный ролик, в котором показал «игру в томата» на кассе самообслуживания одного из магазинов. Комментаторы поделились своими лайфхаками, как избежать таких сложностей, пишет «Телеграф».

Так, на видео мужчина показал, как долго не может выбрать на экране кассы вид томата, который он взвесил и хочет купить (просто томат, или томат на ветке, или розовый, или «Слива» и пр.).

Нервное раздумье белоруса с потом на лице сопровождается возгласами недовольных покупателей в очереди. Слышны фразы «Да что ты там возишься?!», «Мужчина, быстрее!», «Помидоры не можешь отличить?», «Да кто там так тормозит?», «Хватит тупить, давай быстрее!», «Да сколько можно?!» и под.

В итоге, по сюжету ролика, у белоруса все равно не получилось выбрать нужный товар на экране кассы самообслуживания. «Это не эти, это просто томат», — ответил один из покупателей в очереди.

Конечно, это была не реальная ситуация, а постановка, чтобы показать, с чем могут столкнуться люди после появления таких касс.

«Лайфхак: когда беру товар, просто делаю фото», — поделилась одна комментаторша, имея в виду фотографию ценника продукта в торговом зале. «А яблоки? Почти одинаковые, а названия разные», — посетовала другая.

Кто-то предложил магазину печатать наклейки с названиями товара, чтобы еще в торговом зале покупатель мог зафиксировать наименование продукта: «В чем проблема распечатать наклейки с названиями, чтобы каждый мог наклеить себе на пакет?»

«Я фоткаю штрих-код и цену, чтобы не запоминать названия», — написала еще одна комментаторша. «Я один раз свеклу пробила по цене кумквата по 20 р., чуть инфаркт не получила», — поделилась другая.

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