DW: Эта африканская страна растет рекордными темпами 13.05.2025, 15:34

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Однако миллионы ее жителей все еще живут за чертой бедности.

Нигерия показывает наивысший рост экономики за десятилетие, но почти половина населения по-прежнему живет в бедности, пишет «Немецкая волна» (перевод — сайт Charter97.org). Всемирный банк сообщил, что в 2024 году экономика Нигерии выросла на 3,4% — это лучший показатель с 2014 года, если не учитывать восстановление после пандемии. Рост обеспечен восстановлением нефтегазового сектора и бурным развитием технологий и финансов. В 2025 году ожидается рост до 3,7%.

Однако позитивные цифры мало ощущаются на уровне обычных граждан. Масштабные реформы, проведенные президентом Болой Тинубу, — отмена субсидий на бензин, сокращение господдержки и девальвация найры — вызвали волну недовольства. Цены выросли, а реальные доходы упали.

Инфляция по-прежнему остается главной проблемой: по прогнозам, она составит в среднем 22,1% в 2024 году. Особенно остро это ощущается в городах, где темпы роста бедности даже выше, чем в сельской местности. По данным Всемирного банка, почти половина нигерийцев живет за чертой бедности, а страна занимает второе место в мире по числу бедных — сразу после Индии.

Аграрный сектор, на который многие возлагали надежды, развивается слабо — из-за насилия и конфликтов в центральной части страны фермеры массово покидают свои земли.

Всемирный банк отмечает: если Нигерия хочет достичь амбициозной цели — экономику в $1 триллион к 2030 году, ей нужно не просто расти на бумаге, а создавать миллионы качественных рабочих мест и снижать уровень бедности.

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