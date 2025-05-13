Картофельная угроза для Путина и Лукашенко 4 13.05.2025, 15:44

Корнеплод исчез из магазинов двух стран.

По данным EastFruit, в 2025 году Россия и Беларусь сталкиваются с серьезными проблемами на рынке картофеля, который является основным продуктом питания для местных потребителей. Цены достигли рекордов и продолжают расти. Оба диктатора — Путин и Лукашенко — обеспокоены, поскольку картофель традиционно был одним из самых дешевых источников калорий для местных потребителей.

Резкий рост цен на картофель в России

В России наблюдается беспрецедентный рост цен на картофель: с начала года розничные цены выросли на 52%, достигнув рекордного уровня в 85–130 рублей ($1,0–1,6) за килограмм. Потребители недоумевают, почему цены на картофель превышают стоимость экзотических фруктов, импортируемых из далеких стран.

Картофель — один из ключевых факторов, способствующих главной экономической проблеме России — очень высокой инфляции. В марте 2025 года годовая инфляция в России достигла 10,3%, в основном из-за непомерных расходов на войну.

Рост цен на картофель в России обусловлен активным печатанием денег для покрытия военных расходов, а также снижением урожая прошлого года из-за неблагоприятных погодных условий, таких как весенние заморозки и сильные дожди. Кроме того, после рекордного урожая 2023 года многие фермеры сократили площади посадки картофеля, ожидая снижения спроса, что теперь привело к дефициту.

В ответ российское правительство отменило импортные пошлины, чтобы увеличить импорт картофеля, планируя утроить его до 376 000 тонн в 2025 году, причем значительная часть поставок приходится на Египет. В настоящее время большая часть картофеля на полках российских супермаркетов импортируется из Египта, Пакистана, Китая и других стран.

Поскольку Россия запретила себе импорт картофеля и других продуктов из стран ЕС, США, Украины и многих других крупных мировых производителей, она ограничена поставками от удаленных поставщиков.

Дефицит картофеля в Беларуси на фоне экспорта

Тем временем Беларусь сталкивается с собственной картофельной кризисной ситуацией, характеризующейся внутренним дефицитом и ростом цен. Средняя цена достигла 5 белорусских рублей ($1,53) за килограмм. Потребители сообщают о трудностях с поиском качественного картофеля, а доступные запасы часто мелкие и поврежденные.

Эксперты связывают этот дефицит с государственным регулированием цен, из-за которого производителям невыгодно продавать картофель на внутреннем рынке. В результате многие фермеры экспортируют свою продукцию в Россию, где они могут получить более высокие цены. Эта динамика вызвала общественное недовольство, что заставило Александра Лукашенко публично прокомментировать проблему. Он признал существование проблемы, объяснив ее увеличением экспорта в Россию и противоречивыми ценовыми ожиданиями между потребителями и фермерами.

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