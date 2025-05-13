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Где в Минске в апреле продали самые дорогие квартиры

  • 13.05.2025, 15:54
Где в Минске в апреле продали самые дорогие квартиры

Жилье с самым дорогим квадратным метром оказалось в жилом квартале DEPO.

Самую дорогую квартиру в столице в апреле продали на улице Сторожовской. А жилье с самым дорогим квадратным метром ожидаемо оказалось в жилом квартале DEPO, сообщил интернет-ресурс wikidom.by.

Шестикомнатная квартира в «доме Чижа» на Сторожовской обошлась покупателю примерно в $760 тыс. Она была и самой большой из проданных в апреле — общая площадь жилья составила более 300 кв. м.

Квартира в премиальном жилом комплексе DEPO расположена также в центре города. Она стоила почти столько же — более $750 тыс., но при значительно меньшей площади (всего 125 кв. м). То есть один «квадрат» здесь стоил $6,1 тыс.

По данным ресурса, более 42% из проданных в столице в апреле квартир были однокомнатными, 33% — двухкомнатными, 20% — «трешки». Доля еще больших квартир — чуть более 5%.

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