Российский бомбардировщик, которого никогда не будет 1 13.05.2025, 15:58

Амбиции Кремля разбиваются о санкции и старые двигатели.

Россия заявила о создании стратегического бомбардировщика «шестого поколения» — ПАК ДА, который якобы должен затмить американские B-2 и B-21 Raider. Но спустя десятилетия после старта проекта самолет остается лишь в виде макета, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Разработка «перспективного авиационного комплекса дальней авиации» началась еще в конце 1990-х годов. Заявлялось, что это будет «летающее крыло» со скрытной формой, внутренними отсеками вооружения, возможностью супер-круиза и даже лазерным оружием. Однако никаких прототипов до сих пор не представлено.

Сложности преследуют проект на всех этапах. Двигатель, якобы готовый еще в 2020 году, до сих пор не прошел испытаний. Он основан на старой модели Ту-160, а не создан с нуля. Это отражает давнюю проблему российской авиации: отсутствие современных двигателей. Су-57, например, до сих пор летает на двигателях от Су-35, так как новые так и не разработаны.

Программу сдерживают санкции, введенные после вторжения России в Украину. Запреты на поставки электроники, запчастей и высокоточных станков парализовали возможность создания современных самолетов.

Московские аналитики открыто сомневаются в реальности проекта. «Шестое поколение» — не больше чем ярлык, призванный скрыть отсутствие прогресса. Технологии не соответствуют заявленным амбициям, а производственные мощности — устаревшие.

Даже если ПАК ДА когда-либо взлетит, он рискует повторить судьбу МиГ МФИ 1.42 — громкий проект, ограничившийся одним прототипом и несколькими вылетами.

Тем временем, США продолжают серийное производство B-21 Raider, опережая Россию на десятилетия.

ПАК ДА, вместо того чтобы стать символом передовой российской авиации, все больше напоминает дорогую иллюзию — и показатель системного кризиса в оборонной промышленности РФ.

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