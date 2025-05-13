Военно-морскую базу России в Судане атаковали дроны 13.05.2025, 16:11

Несколько зданий разрушено.

В Судане повстанцы из «Сил быстрого реагирования» (RSF) атаковали беспилотниками строящуюся на побережье Красного моря базу военно-морского флота (ВМФ) России «Фламинго», сообщил близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь», заметил сайт The Moscow Times.

Эту информацию подтвердил независимый исследователь под ником Rich Tedd, который опубликовал спутниковые снимки после атаки. На кадрах видно, что несколько зданий на территории базы были разрушены. По данным «Рыбаря», под удары дронов-камикадзе в Порт-Судане также попали ключевые объекты инфраструктуры, в том числе нефтехранилища, электростанции и аэропорт города. Если раньше атаки беспилотников были редкими, то теперь из-за поддержки повстанцев со стороны ОАЭ они происходят почти каждый день, отметил телеграм-канал.

Россия вела переговоры о создании военно-морской базы в Порт-Судане с 2017 года. В 2019-м Москва и Хартум заключили соответствующее соглашение. Оно предполагало строительство Пункта материально-технического обеспечения для военно-морского флота РФ, в котором смогут размещаться до четырех российских кораблей и до 300 военных. Также Москва получила право завозить на базу оружие, технику, боеприпасы и системы ПВО и РЭБ. Срок действия соглашения составил 25 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Однако затем в стране началась гражданская война и договор так и не был ратифицирован. Поначалу Россия руками «ЧВК Вагнер» помогала повстанцам RSF, но затем стала поддерживать правительственные войска. В феврале текущего года последние взяли под контроль столицу страны, международный аэропорт, президентский дворец и ключевые военные базы, нанеся значимое поражение повстанцам. После этого министр иностранных дел Судана объявил, что договоренность о базе с Россией достигнута.

«Армия [Судана] отчаянно нуждается в оружии, боеприпасах и запчастях для своих боевых самолетов российского производства. Предложить России военно-морскую базу взамен — это лучший вариант», — отмечал суданский аналитик Осман Аль Миргани.

С помощью первой со времен СССР базы ВМФ в Африке Россия может контролировать маршрут через Суэцкий канал и обеспечивать себе постоянное присутствие в Индийском океане, утраченное в постсоветские годы, говорил военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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