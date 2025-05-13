Охотник случайно подстрелил барсука из Красной книги 10 13.05.2025, 16:16

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иллюстративное фото

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Осиповичском районе ночная охота закончилась для местного жителя уголовным делом. Мужчина случайно подстрелил барсука, занесенного в Красную книгу. Теперь его будут судить, сообщает Следственный комитет.

Вечером 10 мая 63-летний житель Осиповичского района приехал на охоту в угодья Осиповичского охотничьего хозяйства. Имея при себе разрешение на добычу волка, лисы, енотовидной собаки и шакала, мужчина ночью открыл стрельбу по нечеткой и плохо различимой цели. К большому его удивлению, добычей стал барсук, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и охраняется законом.

«Несмотря на то, что охотник случайно добыл редкого барсука, он не стал уведомлять ответственное должностное лицо за охрану охотоугодий. Вместо этого забрал тушу животного с собой домой для разделки. Как раз во время этого незаконного процесса его и застали сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства», - сообщает СК.

Следователь провел осмотр места происшествия и допросил подозреваемого. Изъяты нарезной охотничий карабин с прицелом ночного видения, ружья, патроны, а также предмет, похожий на огнестрельное оружие, и туша животного. Назначен ряд экспертных исследований. Эксперты оценили причиненный окружающей среде ущерб в 12600 рублей.

Кроме того, на охотника завели уголовное дело по ч.4 ст.282 (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По ней грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.

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