Многозначительная пауза 6 Владимир Пастухов

13.05.2025, 16:20

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Владимир Пастухов

На сцене может появиться еще один актер.

Пауза, которую выдерживает Кремль (уже сутки) с момента, когда Зеленский как бы сам обозначил готовность лично поговорить с Путиным, многозначительней слов. На второй день «Интерфакс» наметил пунктиром возможность приезда Путина в Стамбул. Логично предположить, что в Кремле ждали, пока Трамп так же пунктиром обозначит возможность своего участия. Оно и понятно: во всех анекдотах «русская красавица» дает свое согласие последней.

У меня складывается ощущение, что мы, находясь в зрительном зале, смотрим хорошо срежисированное кино, но как бы в обратной проекции: из конца в начало. В происходящем не так много экспромта, как может показаться на первый взгляд, хотя место для него остается. Больше всего это похоже на какой-то постмодернистский театр, где есть согласованные сюжетные линии, вдоль которых актеры выстраивают свои импровизации. Причем, импровизируя, они зачастую выходят за рамки отведенной им роли и пытаются повлиять на развитие сюжета в целом, постоянно соревнуясь друг с другом.

Так или иначе, но у меня почти не вызывает сомнений то, что встреча в Стамбуле была прорисована заранее в ходе челночных визитов Уиткофа. Не в деталях, но в общих чертах. Не позже, чем неделю тому назад, когда Трамп стал пробрасывать «шары» о подключении Турции в качестве посредника. В какой-то момент пружина стала разжиматься. Путин открыл дверь прямым переговорам в принципе, Зеленский поднял планку до уровня личного участия, Трамп намекнул, что в комнате может быть больше, чем двое.

Это линия. Все остальное — импровизации и попытка зрителей в партере (европейском) стать участниками пьесы. Такое тоже случается в модерновой драматургии. Но, похоже, Трамп придерживается традиционно-консервативных взглядов на политический театр. Он не любит, когда сцена переполнена и тем более, когда не он в центре. Именно поэтому европейское либретто с прекращением огня как условием для начала переговоров было забанено.

Впрочем, я не ожидаю, но не буду удивлен, если еще один актер на сцене все-таки появится: председатель Си. Недаром же Трамп упоминул всуе и про возможное китайское посредничество. Да и Путин выглядел чересчур любезным по отношению к китайскому гостю. Суетился как-то больше обычного. В общем, маловероятно, но не исключено. Согласитесь, во-первых, это было бы красиво…

Владимир Пастухов, Telegram

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