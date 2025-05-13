Синоптики рассказали о погоде до конца мая в Беларуси 13.05.2025, 16:41

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Фото: Charter97.org

Белгидромет нашел плюс во влажной погоде.

Похоже, надежды белорусов на тёплый май должны окончательно рухнуть. Как мрачно констатировали погодные энтузиасты, цитируя выводы мировых прогнозов, «май в центральной Европе будет безнадёжно испорчен». Официальный Белгидромет вторит этим настроениям, объявляя предупреждения о заморозках и даже о «гидрологическом шторме» на реках. Однако, несмотря на общий негатив, увидели и некоторый плюс в предстоящей влажной погоде, пишет «Телеграф».

Как сообщил тг-канал о погоде в Беларуси @nadvorie, ссылаясь на расчёты модели ECMWF, холод в регионе продержится «по крайней мере до 26 мая».

Текущая неделя в Беларуси ожидается холоднее нормы на 3—6°С, следующая — на 1—3°С (по востоку также до 3—6°С).

«Ближайшие дней 10 холодно и сыро», — сделал прогноз автор канала, объясняя это серией «небольших циклонических вихрей».

Он также ожидает «приличное количество осадков» на ближайшую неделю, особенно на западе страны, где может выпасть «даже сопоставимо с месячной климатической нормой» (45–65 мм).

Дневные температуры прогнозируются в районе +10..+15°С (лишь в отдельные дни по югу до +18°С), ночные +3..+6°С, с возможными заморозками.

Коллеги из тг-канала «Метеовайб» согласны, что на погоду будет влиять циклон, который «будет двигаться в нашу сторону и интенсифицироваться», его ядро сместится на Беларусь. Это образование, по их словам, «может устроить неплохой полив» в ближайшие 7 дней, особенно на западе.

«И если с засухой вероятней всего будет покончено, то прохладная погода останется с нами», — посчитали в «Метеовайбе», добавляя, что циклон «продолжит закачивать холодный воздух с севера Европы».

Дневные температуры после «просадки» 15-16 мая до +7..+14°С к выходным немного подрастут, но «мечтать о тепле и в третьей декаде мая не приходится».

На 14 мая «Метеовайб» спрогнозировал ночью +1..+6°С с заморозками до −3°С местами по востоку. Днём же, по их мнению, благодаря «адвекции тёплой воздушной массы с северо-запада», воздух прогреется до +12..+19°С (теплее по югу). Фронтальные разделы принесут дожди на запад, местами с грозами. В Минске ночью +2..+4°С (в окрестностях заморозки до −1°С), днём +14..+16°С, к вечеру возможен кратковременный дождь.

Официальные синоптики «Белгидромета» не отстают с неблагоприятными прогнозами. Так, ночью 14 мая (среда) вновь действует предупреждение, что местами по республике ожидаются заморозки 0..-2°С.

А вот вечером 13 мая действует оранжевый уровень опасности из-за гроз на востоке, которые, кстати, уже заметили в Могилёве.

Объявлено и штормовое гидрологическое предупреждение. В ближайшие дни на Днепре у Жлобина и Соже у Славгорода уровни воды могут опуститься ниже опасных отметок, что создаст «затруднения в работе речного транспорта».

Прогноз Белгидромета на ближайшие дни

14 мая ожидается холодная неустойчивая воздушная масса, днём скажется влияние атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков. Днём на большей части территории кратковременные дожди, местами — грозы. Ночью +1..+7°С, местами заморозки 0..-2°С; днём +12..+18°С.

15 мая погодные условия будут определять атмосферные фронты и поле пониженного давления. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ночью от +1°С (северо-запад) до +9°С (юго-восток), днём +8..+15°С.

16 мая снова на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные. Днём местами грозы. Ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-3°С; днём +7..+14°С.

Однако в своём агрометеорологическом обзоре Белгидромет нашёл и позитивный момент. Хотя на большей части Беларуси из-за недобора осадков содержание почвенной влаги уменьшилось, ожидаемые в ближайшее время дожди «должны улучшить влагообеспеченность сельскохозяйственных культур». Правда, синоптики тут же сделали оговорку, что холодная погода «будет сдерживать развитие растений».

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