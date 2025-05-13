Белорусская политзаключенная Виктория Кульша обратилась к президенту США Дональду Трампу

Белорусская политзаключенная Виктория Кульша обратилась к президенту США Дональду Трампу4
- 13.05.2025, 16:49
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Жизнь узницы совести в опасности.
Об обращении Виктории Кульши сообщила бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк, недавно вышедшая на свободу.
«Виктория Кульша три недели держит бессрочную голодовку в гомельском СИЗО-3. Можно только догадываться, как это сказывается на ее организме, годами истерзанном в ШИЗО и ПКТ.
Поэтому, опасаясь, что Виктория может просто не дотянуть до «суда», лукашисты спешат как можно скорее ее «дело» закрыть и передать в «суд», — сообщает Полина Шарендо-Панасюк.
О состоянии политзаключенной нет точной информации, но понятно, что оно — критическое.
«Другого выхода у меня нет, мне нельзя возвращаться в концлагерь — там добьют», — крик отчаяния Виктории, который она успела мне передать перед моим освобождением.
Виктория Кульша обращается напрямую к правительствам демократических стран, особенно к администрации президента США Дональда Трампа, с просьбой о личном вмешательстве. Она просит, чтобы ее освободили и вывезли из Беларуси», — передает просьбу Виктории Кульши бывшая политзаключенная.
Виктория Кульша была администратором чата «Водители 97%», за что была задержана 4 ноября 2020. В результате ее осудили на 2,5 года лишения свободы. В июне 2022 Викторию Кульшу впервые осудили по ст. 411 (злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения). На тот момент у нее было уже 34 взыскания.
Очередной суд над женщиной начался в апреле 2023 года, где ей снова присудили еще один год заключения. А в октябре 2023 года Викторию Кульшу осудили третий раз и вновь добавили 1 год по 411 статье. К этому времени женщина провела 7 месяцев в СИЗО и должна была выйти на свободу 6 апреля 2025 года.