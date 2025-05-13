Independent: «Пустой стул» для Путина

Independent: «Пустой стул» для Путина1
- 13.05.2025, 16:54
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Как публично разоблачить блеф Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал Путина на мирные переговоры в Турции 15 мая, когда Россия отвергла предложение Киева о 30-дневном перемирии.
Зеленский заявил: «Я буду в Турции в этот четверг, и я ожидаю, что Путин приедет тоже. Мы готовы к переговорам, чтобы закончить эту войну», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Мирные переговоры должны быть организованы при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако встреча Путина и Зеленского может не состояться, если российский лидер не приедет. В этом случае на переговорах может возникнуть «пустой стул» – символ того, что Путин отказался участвовать.
Реакция Кремля была неоднозначной. Несмотря на ранее заявленное намерение Путина провести переговоры в Стамбуле, его участие теперь под вопросом. С 8 мая Россия возобновила массированные атаки на Украину, что ставит под сомнение возможность перемирия.
Между тем, президент США Дональд Трамп призвав Украину «немедленно» принять участие в мирных переговорах. Он добавил, что если переговоры не приведут к соглашению, «Европейские лидеры и США будут знать, что происходит, и смогут действовать соответствующим образом».
Турция, находится в хороших отношения и с Украиной, и с Россией, и будет играть ключевую роль в организации этих переговоров. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, ожидая поворотный моментом в этом конфликте.