Жителей одной области Беларуси предупредили о массовом нашествии мошек 13.05.2025, 17:16

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Они активизируются с приближением теплой погоды.

В официальном Telegram-канале Брестского городского исполнительного комитета предупредили жителей региона о массовом нашествии кровососущих мошек. Там отметили, что с приближением тёплой погоды они активизируются и могут доставить немало хлопот.

В горисполкоме обратили внимание, что укусы этих насекомых болезненны и токсичны, а пик их активности продлится как минимум до 20-х чисел мая. Вместе с тем специалисты дали несколько рекомендаций, как защититься от неприятных мошек:

Носите одежду, максимально закрывающую тело.

Ограничьте пребывание детей на улице, особенно утром и вечером.

Используйте репелленты (кремы, лосьоны, спреи) на одежду и открытые участки кожи.

Выбирайте светлые, проветриваемые места для отдыха на природе.

Установите сетки на окна и двери.

«Лёт мошек продолжается примерно месяц. Пик численности удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко сокращается», — объяснили ранее в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там добавили, что при возникновении аллергической реакции нужно немедленно обратиться к врачу.

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