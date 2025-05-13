Мерц раскрыл, чего могут касаться новые санкции против России 2 13.05.2025, 17:24

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Германия готова усилить давление.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае отказа российского руководства согласиться на 30-дневное перемирие, европейские страны готовятся существенно усилить санкционное давление на Россию.

Об этом он сообщил во вторник, 13 мая, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, информирует «Суспільне».

Во время встречи стороны обсудили ситуацию вокруг российской агрессии против Украины. По словам Мерца, Киев уже согласился на безусловное прекращение огня сроком на 30 дней, и теперь ход за Москвой.

«Мы ждем одобрения Путина и соглашаемся, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы тогда будем вместе работать на европейском уровне, чтобы значительно усилить санкции. Вы все знаете, что 17 пакет санкций ЕС уже сформулирован», — сказал Мерц.

Он уточнил, что предложения по прекращению огня были сформированы совместно с рядом европейских партнеров и поданы еще в минувшие выходные. В случае отказа России, по его словам, Евросоюз может ввести новые ограничения, в частности в энергетической и финансовой сферах.

«Мы приветствуем тот факт, что президент Зеленский лично согласился поехать в Турцию для переговоров о мире с президентом Путиным. Но теперь Путин должен принять это предложение переговоров и согласиться на прекращение огня. Мяч полностью на стороне России», — сказал канцлер.

Ранее 13 мая министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Россия должна появиться на переговорах в Стамбуле в четверг, 15 мая, в противном случае она «будет иметь последствия».

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