Reuters: Стратегия «Китай плюс один» оказалась под ударом 13.05.2025, 17:49

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Правила игры меняются слишком быстро.

США и Китай согласовали 90-дневную паузу в своей тарифной войне, что вызвало неопределенность для стран, ранее выигрывавших от переноса производств из КНР, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о стратегиях глобальных компаний под названием «Китай плюс один», которая предполагает сохранение производств в КНР при одновременном развитии альтернативных производственных площадок в других странах с более низкими издержками и политическими рисками — например, во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии и Мексике.

До недавнего времени эти страны ощущали рост интереса со стороны транснациональных корпораций, особенно на фоне того, как тарифы США на китайские товары поднимались до 145%. Для сравнения: тарифная ставка Вьетнама составляла 46%, Таиланда — 36%, Малайзии — 24%. Эти различия давали странам преимущество в борьбе за инвестиции.

Однако теперь ситуация изменилась. После торгового прорыва США и Китая тарифы на китайские товары снижены до 30%, пусть и временно. Это усложняет странам «Китай плюс один» задачу — сохранить интерес со стороны бизнеса, стремящегося диверсифицировать риски.

«Компании сократят инвестиции и будут ждать. Правила игры меняются слишком быстро», — говорит эксперт по североамериканской торговле Диего Маррокин Битар.

Во Вьетнаме, который активно принимал у себя китайские производственные мощности, зафиксировано падение иностранных инвестиций в апреле на 30% по сравнению с мартом. Мексика, где действует беспошлинный режим с США в рамках соглашения USMCA, также спешит закрепить свои позиции и ведет переговоры о снижении тарифов на автомобили.

«Если вы Walmart или Home Depot, вы, конечно, рады передышке, но уже ищете другие источники поставок», — отмечает бывший посол Мексики в Китае Хорхе Гуахардо.

Таким образом, пауза в тарифной войне может ослабить стимул для переноса производств из Китая — и одновременно усиливает давление на страны, которые ставили на стратегию «Китай плюс один» как на главный драйвер роста.

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