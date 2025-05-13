Соболенко установила рекорд десятилетия на турнирах WTA-1000 1 13.05.2025, 18:05

Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал уже на четвертом подряд турнире.

Первая ракетка мира Арина Соболенко добилась выдающегося достижения: белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал уже на четвертом подряд турнире серии WTA-1000. Таким образом, она стала первой за последние 10 лет, кому покорилось такое достижение. Последней, кто сумел сделать это, была Карла Суарес-Наварро в 2015 году.

На текущем «тысячнике» в Риме Арина уверенно прошла четвертый круг, обыграв украинку Марту Костюк (6:1, 7:6). В следующем матче Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь — восьмой ракеткой мира. Ранее в шести встречах белоруска не проигрывала сопернице ни разу.

Стабильность и мощная форма Соболенко делают ее одной из главных претенденток на титул в Риме и на будущих крупных турнирах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com