Соболенко установила рекорд десятилетия на турнирах WTA-1000

Соболенко установила рекорд десятилетия на турнирах WTA-10001
- 13.05.2025, 18:05
Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал уже на четвертом подряд турнире.
Первая ракетка мира Арина Соболенко добилась выдающегося достижения: белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал уже на четвертом подряд турнире серии WTA-1000. Таким образом, она стала первой за последние 10 лет, кому покорилось такое достижение. Последней, кто сумел сделать это, была Карла Суарес-Наварро в 2015 году.
На текущем «тысячнике» в Риме Арина уверенно прошла четвертый круг, обыграв украинку Марту Костюк (6:1, 7:6). В следующем матче Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь — восьмой ракеткой мира. Ранее в шести встречах белоруска не проигрывала сопернице ни разу.
Стабильность и мощная форма Соболенко делают ее одной из главных претенденток на титул в Риме и на будущих крупных турнирах.