Келлог рассказал, как европейских военных планируют размещать в Украине

Келлог рассказал, как европейских военных планируют размещать в Украине3
- 13.05.2025, 18:08
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В миссии могут быть задействованы военные Франции, Германии, Великобритании и Польши.
США обсуждают размещение в Украине европейских миротворцев к западу от Днепра после завершения войны. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
По его словам, в миссии могут быть задействованы военные Франции, Германии, Великобритании и Польши.
«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле — и о поляках. Размещение сил к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — сказал Келлог.