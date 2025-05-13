Келлог рассказал, как европейских военных планируют размещать в Украине 3 13.05.2025, 18:08

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В миссии могут быть задействованы военные Франции, Германии, Великобритании и Польши.

США обсуждают размещение в Украине европейских миротворцев к западу от Днепра после завершения войны. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

По его словам, в миссии могут быть задействованы военные Франции, Германии, Великобритании и Польши.

«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле — и о поляках. Размещение сил к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — сказал Келлог.

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