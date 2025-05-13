В Беларуси «электрику» дали 13 лет тюрьмы за вымогательство биткоинов

В Беларуси «электрику» дали 13 лет тюрьмы за вымогательство биткоинов2
- 13.05.2025, 18:12
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Преступление произошло в августе 2024 года.
Суд в Беларуси приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Гродно по делу о разбойном нападении и вымогательстве криптовалюты на сумму более 1 млрд белорусских рублей. Как сообщили в прокуратуре Беларуси, мужчина с подельником под видом электриков проникли в квартиру к минчанину и требовали перевести им биткоины, пытая и угрожая убить.
Преступление произошло в августе 2024 года. В ходе расследования было установлено, что злоумышленники угрожали жителю Минска пневматическим пистолетом, похожим на пистолет Макарова, с макетом глушителя. «Электрики» также надели на потерпевшего наручники, пытали электрошокером и требовали перевести на их виртуальный кошелек 5750 биткоинов, рассказал заместитель начальника главного управления Генеральной прокуратуры Беларуси Кирилл Чубковец.
Минчанин не поддался на угрозы и не перевел вымогателям криптовалюту. Тогда они связали его и дали 24 часа на выполнение требований. По словам Чубковца, одного из преступников удалось поймать, а второй успел покинуть страну.
Суд признал жителя Гродно виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также осужденному был назначен штраф в размере 500 базовых величин (около 21 тыс. белорусских рублей), рассказал Чубковец. Он добавил, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.