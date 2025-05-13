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Беларусь отправила 50 тонн картошки на Камчатку

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  • 13.05.2025, 18:19
  • 4,290
Беларусь отправила 50 тонн картошки на Камчатку

В стране при этом наблюдается дефицит «второго хлеба».

На Камчатку морским путем прибыла первая за долгие годы импортная партия семенного картофеля — 50 тонн сорта «Манифест» из Беларуси.

Как сообщили ИА «Камчатка» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, вся партия успешно прошла фитосанитарный контроль в специализированной лаборатории.

Особенность этой поставки в том, что последний раз семенной картофель импортировали на полуостров еще в 2014 году — из Нидерландов. Новую партию уже ждет фермер из Мильковского округа, где отборные клубни найдут свое место на камчатской земле.

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