Беларусь отправила 50 тонн картошки на Камчатку

Беларусь отправила 50 тонн картошки на Камчатку11
- 13.05.2025, 18:19
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В стране при этом наблюдается дефицит «второго хлеба».
На Камчатку морским путем прибыла первая за долгие годы импортная партия семенного картофеля — 50 тонн сорта «Манифест» из Беларуси.
Как сообщили ИА «Камчатка» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, вся партия успешно прошла фитосанитарный контроль в специализированной лаборатории.
Особенность этой поставки в том, что последний раз семенной картофель импортировали на полуостров еще в 2014 году — из Нидерландов. Новую партию уже ждет фермер из Мильковского округа, где отборные клубни найдут свое место на камчатской земле.