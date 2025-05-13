Беларусь отправила 50 тонн картошки на Камчатку 11 13.05.2025, 18:19

4,290

В стране при этом наблюдается дефицит «второго хлеба».

На Камчатку морским путем прибыла первая за долгие годы импортная партия семенного картофеля — 50 тонн сорта «Манифест» из Беларуси.

Как сообщили ИА «Камчатка» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, вся партия успешно прошла фитосанитарный контроль в специализированной лаборатории.

Особенность этой поставки в том, что последний раз семенной картофель импортировали на полуостров еще в 2014 году — из Нидерландов. Новую партию уже ждет фермер из Мильковского округа, где отборные клубни найдут свое место на камчатской земле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com