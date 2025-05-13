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На Немиге установят скульптуру, посвященную истории Минска

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  • 13.05.2025, 18:34
На Немиге установят скульптуру, посвященную истории Минска

Объявлен конкурс.

Памятный знак или скульптуру, посвященную истории Минска, планируют установить в районе Немиги. Власти города объявили конкурс эскизных проектов «с целью поиска наиболее выразительного образного решения».

Предполагается, что этот объект «средствами монументального искусства позволит отобразить историю города Минска с ХII века по современное время с объемным и рельефным изображением знаковых событий, исторических личностей».

Для участия в нем приглашаются авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов, архитекторов, художников, специалистов по древнебелорусской архитектуре.

Заявки принимаются до 21 мая 2025 года включительно, конкурcные материалы – не позднее 6 июня. Жюри выберет победителя на закрытом заседании не позднее 13 июня.

Заказчиком скульптуры будет КУП «Мiнская спадчына». Деньги на ее создание выделят из бюджета Минска.

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