На Немиге установят скульптуру, посвященную истории Минска

На Немиге установят скульптуру, посвященную истории Минска1
- 13.05.2025, 18:34
Объявлен конкурс.
Памятный знак или скульптуру, посвященную истории Минска, планируют установить в районе Немиги. Власти города объявили конкурс эскизных проектов «с целью поиска наиболее выразительного образного решения».
Предполагается, что этот объект «средствами монументального искусства позволит отобразить историю города Минска с ХII века по современное время с объемным и рельефным изображением знаковых событий, исторических личностей».
Для участия в нем приглашаются авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов, архитекторов, художников, специалистов по древнебелорусской архитектуре.
Заявки принимаются до 21 мая 2025 года включительно, конкурcные материалы – не позднее 6 июня. Жюри выберет победителя на закрытом заседании не позднее 13 июня.
Заказчиком скульптуры будет КУП «Мiнская спадчына». Деньги на ее создание выделят из бюджета Минска.