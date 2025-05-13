В одной из клиник США почти одновременно забеременело 14 медсестер

В одной из клиник США почти одновременно забеременело 14 медсестер14
- 13.05.2025, 18:50
- 6,226
Как это произошло.
В американском штате Висконсин 14 медсестер одного медицинского центра почти одновременно объявили о своей беременности.
Об этом 10 мая сообщило медиа The People. Курьезный инцидент произошел в родильном отделе больницы HSHS St. Vincent Hospital. Работницы забеременели примерно в одно и то же время, а через несколько месяцев состояние медицинских сестер начали замечать и сами пациентки.
«Я очень рада за каждую из наших коллег. Когда они будут готовы встретить своих малышей, о них будут заботиться в HSHS St. Vincent Hospital. Они видят в этом особый комфорт и поддержку», — цитирует медиа директора центра здоровья женщин и новорожденных Эми Бардон.
Некоторые из работниц станут матерями впервые, добавила она, однако благодаря своей работе уже имеют достаточные знания об уходе за младенцами.
Кроме того, все беременные сотрудницы получают помощь в больнице, в которой работают и проходят регулярные обследования прямо на рабочем месте.